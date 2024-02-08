Парковочные места предлагают продавать вместе с новостройками

Сегодня войны за парковочные места идут в каждом дворе. Некоторые решают застолбить себе место всеми доступными способами. И все потому, что нынешний дефицит парковок - это наследие советской планировки придомового пространства, которая в принципе не предусматривала массовое наличие личного автотранспорта, говорит президент Ассоциации АКОН Никита Чулочников. А места в платных паркингах плохо продаются По строительным нормам, утвержденным в 2016 году, габариты машиномест значительно меньше фактических габаритов большинства современных автомобилей, отмечает он. Доля оптимальных по размеру мест в паркингах явно недостаточна, а стоимость на них может соотноситься со стоимостью самого автомобиля. При проектировании придомовой территории новостроек парковочных карманов закладывается недостаточно, а сами проезды проектируются узкими, не позволяющими осуществлять удобную параллельную парковку, часто не предусматривается территория под гостевую бесплатную парковку, продолжает Чулочников. Чтобы дать возможность проезда крупногабаритной спецтехники (мусоровозов, пожарных и т. п.), на внутриквартальных проездах парковку часто запрещают, а шлагбаумы демонтируют.