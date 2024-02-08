ЦБ назвал условия повышения доступности жилья в России

"Доступность жилья может возрасти благодаря, во-первых, более быстрому росту доходов по сравнению с ценами. Второе - за счет роста эффективности и производительности строителей, если их удельные издержки на каждый квадратный метр будут снижаться за счет того, что они будут более технологичными и более качественными в выполнении своих работ. Ну и третье, конечно, если в условиях, когда у нас в экономике поддерживается низкий уровень инфляции, то можно рассчитывать на то, что будет умеренный уровень процентных ставок, который тоже будет работать в сторону повышения доступности в части процентных выплат по ипотеке", - сказал он.