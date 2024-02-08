«Ведомости»: в РФ появится новая схема строительства жилья за деньги дольщиков
В России появится новый механизм строительства жилья за деньги дольщиков, сообщают «Ведомости».
Соответствующие предложения направлены в Минстрой по итогам заседания комиссии Госсовета РФ. Министерство до 1 июня 2024 года проработать предложения о дополнительных механизмах финансирования проектов жилищного строительства с привлечением средств дольщиков. Предусмотрена возможность возведения объектов социальной инфраструктуры, говорится в документе.
Застройщики в обмен на строительство детсадов и школ смогут возводить дома, в том числе на деньги дольщиков, но под гарантии региональных бюджетов. Таким образом, снизится нагрузка на бюджеты регионов, которые в свою очередь получат новые объекты социальной инфраструктуры.
Газета отмечает, что в стране хотят создать альтернативу эскроу-счетам для застройщиков.
Ранее кабмин России предусмотрел 30 млрд рублей на защиту прав обманутых дольщиков. По поручению главы государства Владимира Путина 12 млрд рублей было направлено на поддержку застройщиков ДОМ.РФ, чтобы они закончили возведение домов и граждане получили ключи от квартир в срок.