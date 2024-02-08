В РФ появится новая схема строительства жилья за деньги дольщиков

В России появится новый механизм строительства жилья за деньги дольщиков, сообщают «Ведомости».

Соответствующие предложения направлены в Минстрой по итогам заседания комиссии Госсовета РФ. Министерство до 1 июня 2024 года проработать предложения о дополнительных механизмах финансирования проектов жилищного строительства с привлечением средств дольщиков. Предусмотрена возможность возведения объектов социальной инфраструктуры, говорится в документе.

Застройщики в обмен на строительство детсадов и школ смогут возводить дома, в том числе на деньги дольщиков, но под гарантии региональных бюджетов. Таким образом, снизится нагрузка на бюджеты регионов, которые в свою очередь получат новые объекты социальной инфраструктуры.

Газета отмечает, что в стране хотят создать альтернативу эскроу-счетам для застройщиков.