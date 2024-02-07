Специалист рассказала о нюансах при аренде квартиры

При аренде квартиры есть множество деталей и нюансов, которые важно учитывать, чтобы вы смогли не только найти подходящее жилье, но и договориться о комфортной для вас и арендодателя цене. Об этом рассказала риелтор, основатель и руководитель агентства недвижимости «Любимое» София Любимова. В беседе с «Лентой.ру» она также назвала поводы поторговаться.

«Расскажите о предыдущем месте, в котором вы жили, насколько долго — это будет очень хорошим преимуществом на фоне остальных желающих», — отметила эксперт.

Собственники очень не любят менять жильцов, поэтому, если вы хотите получить хорошую цену, заключайте договор сразу на долгосрочный период, посоветовала Любимова. Хорошим аргументом для торга, по ее словам, является и оплата сразу нескольких месяцев заранее.

При осмотре квартиры вы не должны восхищаться ею в голос и не рассказывать, как она вам понравилась, потому что после этого собственник не снизит цену ни при каких условиях. Лучше подготовить ряд вопросов, которые для вас важны, спокойно осмотреть квартиру и уйти, сказав, что у вас есть еще несколько вариантов, - София Любимова, риелтор

Чтобы получить лучшую цену, риелтор рекомендовала рассмотреть все варианты в этом районе, которые вам подходят, а после сделать для себя сравнительную таблицу с ценами и другими важными для вас критериями.

«Кроме того, чтобы получить выгодную цену на аренду жилья, можно найти недостатки в квартире и указать на них. Только нужно сделать это не сильно явно, чтобы собственник не принял это на свой счет, иначе это сыграет с вами злую шутку», — заключила собеседница «Ленты.ру».