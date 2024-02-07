В России снизились объемы выдачи ипотеки

В январе 2024 года объемы выданных ипотечных кредитов упали по сравнению с 2023 годом на 11%. Сумма составила 152 млрд рублей по сравнению с 171 млрд рублей.

«Доля госпрограмм доходила до 75%, сейчас она пошла резко на снижение и составляет 65%», – сообщил директор дивизиона «Домклик» Алексей Лейпи.

Так, на программы кредитования с государственной поддержкой в январе 2024 года пришлось 99 млрд рублей – это на 3,8% меньше, чем годом ранее.

Специалисты отмечают, что основная причина в этом – кредитование вторичного рынка жилья.

Также в декабре Центробанк поднял ключевую ставку до 16%. Это осложнило гражданам возможность приобретать жилье по рыночным программам из-за высоких ставок.