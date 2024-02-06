В Банке России назвали рост ипотеки «сверханомальной историей»

Рост ипотечного кредитования в 2023 году достиг 35%, что стало «сверханомальной историей». Об этом заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов.

Выступая на конференции для застройщиков «Время изменений: вызовы — 2024», Данилов отметил, что поддержать такие темпы в 2024 году вряд ли представится возможным.

«Мне кажется, у Минфина не хватит ресурсов для этого», — приводит слова Данилова ТАСС.