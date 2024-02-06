Эксперты напомнили о повышении налога на некоторые квартиры

Из-за кадастровой переоценки всей недвижимости величина налога за 2024 год изменится. Об этом сообщает Life.

Уточняется, что в Москве кадастровая цена жилой недвижимости с 1 января 2024 года повысилась в среднем на 21%. По словам заведующего Западной коллегией адвокатов города Москвы Александра Инютина, такая корректировка не говорит о том, что налоги всех владельцев, например, московской недвижимости возрастут именно на 21%. Он отметил, что Налоговый кодекс РФ ограничивает рост налога порогом в 10%.

Эксперты отмечают, что больше налогов заплатят продавцы недвижимости. Речь идет о россиянах, которые провели сделки и продали свои квартиры в период 2023–2024 годов. Специалисты объясняют, что это тоже связано с переоценкой кадастровой цены жилья.

По словам адвоката Межрегиональной коллегии Москвы Дмитрия Шагина, с требованием доплатить налоги могут столкнуться продавцы, которые пытались снизить налог, искусственно занизив сумму сделки.

«Вторая категория граждан, кому придут повышенные налоги, — это те, у кого рыночная стоимость жилья значительно ниже его кадастровой цены. Такие ситуации вполне могут сложиться, если недвижимость сильно запущена, но расположена в престижном районе и хорошем доме», - отметил он.

Собеседник подчеркнул, что кадастровая стоимость многих объектов редко совпадает с их рыночной ценой, поскольку при оценке учитываются только возраст дома, площадь квартиры, район, населенный пункт.