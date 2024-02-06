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Володин назвал недопустимым повышение цен на жилье на фоне снижения ставок по ипотеке

Повышение застройщиками цен на жилье на фоне снижения процентных ставок на ипотеку за счет государства недопустимо. Об этом написал в Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Володин назвал недопустимым повышение цен на жилье
© РИА Новости

"Необходимо сделать все, чтобы льготная ипотека повышала доступность жилья. Процентные ставки за счет государства снижаются, а застройщики тут же повышают цены на жилье, вынуждая людей брать кредиты больших размеров. Это недопустимо. Планируем обсудить вопрос с Минстроем - цены на квартиры должны быть под контролем. Наша задача - обеспечить людей жильем, а не застройщиков - сверхдоходами", - пояснил он.

Володин отметил, что по решению президента РФ Владимира Путина ипотечные программы с господдержкой становятся более адресными. "Льготная ипотека должна иметь целевой характер и отражать приоритеты развития государства. Семейная (до 6%) - помогает семьям с детьми приобрести жилье, способствует улучшению демографической ситуации. Сельская (до 3%), дальневосточная, арктическая, а также ипотека в новых регионах (до 2%) обеспечивают развитие территорий. Важное решение президента, опубликованное вчера, поможет нашим защитникам, солдатам и офицерам улучшить жилищные условия. На них теперь распространится действие дальневосточной и арктической ипотеки (до 2%), причем на всех участников СВО, а в случае гибели - на их семьи", - добавил председатель Госдумы.

По его словам, депутаты неоднократно обсуждали с правительством РФ вопрос обязательного целеполагания и адресности льготных ипотечных программ, считая недопустимыми ситуации, когда ради наживы кто-то брал по 10 ипотек, что в том числе привело к спекулятивному росту цен на квартиры в новостройках.

"А те, кто действительно нуждается, не смогли решить проблему улучшения жилищных условий. Сегодня благодаря тому, что программы становятся более адресными, такие случаи должны уйти в прошлое", - подчеркнул Володин.

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