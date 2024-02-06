Володин назвал недопустимым повышение цен на жилье

"Необходимо сделать все, чтобы льготная ипотека повышала доступность жилья. Процентные ставки за счет государства снижаются, а застройщики тут же повышают цены на жилье, вынуждая людей брать кредиты больших размеров. Это недопустимо. Планируем обсудить вопрос с Минстроем - цены на квартиры должны быть под контролем. Наша задача - обеспечить людей жильем, а не застройщиков - сверхдоходами", - пояснил он.

Володин отметил, что по решению президента РФ Владимира Путина ипотечные программы с господдержкой становятся более адресными. "Льготная ипотека должна иметь целевой характер и отражать приоритеты развития государства. Семейная (до 6%) - помогает семьям с детьми приобрести жилье, способствует улучшению демографической ситуации. Сельская (до 3%), дальневосточная, арктическая, а также ипотека в новых регионах (до 2%) обеспечивают развитие территорий. Важное решение президента, опубликованное вчера, поможет нашим защитникам, солдатам и офицерам улучшить жилищные условия. На них теперь распространится действие дальневосточной и арктической ипотеки (до 2%), причем на всех участников СВО, а в случае гибели - на их семьи", - добавил председатель Госдумы.