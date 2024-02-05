Спрос на льготную ипотеку резко упал: снизятся ли цены на жилье

В январе в российских регионах с дорогим жильем резко упал спрос на ипотеку с господдержкой. Сильнее всего это заметно в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае. Граждане начали меньше интересоваться льготной ипотекой из-за ужесточения ее условий. Приведет ли это снижению цен на новостройки — в материале NEWS.ru.

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В каких регионах России упал спрос на льготную ипотеку

За неполный январь число заявок на льготную ипотеку под 8% на новостройки в Москве сократилось на 36,2% (до 7,97 тыс. заявок) год к году, а в Санкт-Петербурге — на 28,9%. В антилидеры по этому показателю попал и Краснодарский край, где число обращений снизилось на 16,6%. Это следует из статистики института развития ДОМ.РФ, которую изучил РБК.

Поток заявок на льготные ипотечные кредиты в этих регионах падал на протяжении трех недель начиная с 5 января. Причем это падение ускорилось именно во второй половине месяца. Только с 19 по 25 января число обращений за льготными кредитами в столице рухнуло на 50,9% по сравнению с этим же периодом прошлого года, в Санкт-Петербурге — на 46,9%, а в Краснодарском крае — на 39,4%.

При этом в целом по России число заявок на льготную ипотеку в январе увеличилось на 7% в за год, отмечают специалисты.

Как изменился спрос в других регионах России

В Московской и Ленинградской областях, ближайших к столичным регионам, спрос на ипотеку под 8% увеличился: за неполный январь в этих регионах было подано 4,26 тыс. и 825 заявок соответственно. Это на 57,3% и 108,5% больше, чем год назад.

Снижение также зафиксировано в Нижегородской (минус 15,7%), Воронежской (минус 6,3%) и Челябинской (минус 2,3%) областях. В Тюменской области, Татарстане и Свердловской области, которые традиционно входят в топ регионов по высокому спросу на льготную ипотеку, количество заявок за январь выросло на 10,5%, 28,7% и 10,8% соответственно по сравнению с 2023-м.

Почему спрос упал именно в Москве и Санкт-Петербурге

Во многом это связано с ужесточением правил выдачи льготной ипотеки. В середине декабря правительство снизило максимальный размер кредита, который можно взять по общей программе льготной ипотеки, для столичных регионов — Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области — с 12 млн до 6 млн рублей.

Вместе с этим для всех регионов был поднят размер первоначального взноса. Он увеличился с установленных осенью 20% до 30%. Чем больше цена «квадрата», тем больше и первоначальный взнос, соответственно, тем менее доступной становится покупка новостройки.

«Даже при покупке квартиры стоимостью 14 млн рублей при нынешних лимитах доля собственных средств должна быть на уровне 57% от цены объекта недвижимости», — подчеркнул в беседе NEWS.ru директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

По данным Росстата, в Москве стоимость квадратного метра на первичном рынке в третьем квартале 2023 года составляла 342,9 тыс. рублей, в Петербурге — 213,4 рублей. В Краснодарском крае один квадратный метр стоил 131,2 тыс. рублей — выше, чем во всех остальных регионах (за исключением субъектов Дальнего Востока, которые традиционно отличаются высокой себестоимостью строительства и низкой конкуренцией).

Относительно высокие цены в Краснодарском крае можно объяснить ценами на жилье в Сочи. Так, по данным девелопера «Неометрия», за январь — ноябрь 2023 год стоимость «квадрата» в новостройках этого города достигла 446,9 тыс. рублей, тогда как в целом по краю составила 163 тыс. рублей.

Что еще могло повлиять на спрос

Очевидно, свою роль в этом сыграло введение комиссий застройщиками. Ряд крупнейших банков стали выдавать льготную ипотеку только заемщикам «от партнеров», чтобы получать от продавцов жилья комиссионные.

Еще один немаловажный фактор — замедление сделок на вторичном рынке, считает Сергей Зайцев.

«При большом объеме требуемых собственных средств без продажи имеющейся недвижимости взять кредит на покупку новостроек стало значительно проблематичнее, — объяснил он.

Упадут ли цены на новостройки в России

В теории падение спроса на льготную ипотеку, которая фактически была двигателем первичного рынка (большинство сделок в 2023 году проходило именно по программам господдержки), должно охладить «горячие» цены на новостройки. По словам экспертов, они формируются не только под воздействием спроса, но и напрямую связаны с себестоимостью строительства.

«А себестоимость строительства не снижается, поэтому значительное удешевление в ближайшем будущем маловероятно», — предположил в беседе с NEWS.ru директор направления «Новостройки» компании «ИНКОМ-Недвижимость» Валерий Кочетков.

Скорее всего, в ближайшие три месяца цены на новостройки останутся на достигнутых уровнях, поводов для снижения пока нет, соглашается Сергей Зайцев.

«Во-первых, так или иначе спрос подогревают покупатели со вторичного рынка, во-вторых, влияние на стоимость „квадрата“ оказывают инфляционные риски, рост стоимости кредитов и растущие цены на строительные материалы», — перечислил эксперт.

По словам руководителя направления «Циан.Аналитика» Алексея Попова, застройщики сильно зависят от банков, решения по пересмотру цен нужно дополнительно согласовывать в кредитных организациях, а это и сложно, и рискованно.

Что будет с ценами на жилье в Москве и Санкт-Петербурге

Валерий Кочетков допускает снижение цен на трех- и четырехкомнатные квартиры в Москве на 5–7%. «Доступное бюджетное предложение (например, „однушки“. — NEWS.ru) станет активно сокращаться, за такими объектами будет охота, а их стоимость вырастет на 10–15%», — рассуждает эксперт.

В случае, если застройщики не договорятся с банками по субсидированию ставки, рост цен во всех сегментах в 2024 году может составить 10–15%, считает он.