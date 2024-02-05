Найдена самая дешевая квартира в Москве

Самую дешевую квартиру в Москве можно приобрести за 1,4 миллиона рублей, сообщает портал MSK1.

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Речь идет о студии, которая находится неподалеку от метро «Университет». Квартира расположена на первом этаже кирпичной восьмиэтажки. Площадь студии – 11 квадратных метров. При этом в ней отсутствуют окна.

В помещении напротив кровати находятся плита, раковина и стиральная машина. Кроме того, в квартире есть стол с двумя стульями, а также холодильник.