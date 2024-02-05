Найдена самая дешевая квартира в Москве

Самую дешевую квартиру нашли в Москве
Самую дешевую квартиру в Москве можно приобрести за 1,4 миллиона рублей, сообщает портал MSK1.
Речь идет о студии, которая находится неподалеку от метро «Университет». Квартира расположена на первом этаже кирпичной восьмиэтажки. Площадь студии – 11 квадратных метров. При этом в ней отсутствуют окна.
В помещении напротив кровати находятся плита, раковина и стиральная машина. Кроме того, в квартире есть стол с двумя стульями, а также холодильник.
Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что по итогам прошлого года в России ввели в эксплуатацию примерно 175 млн кв. м жилой и нежилой недвижимости.