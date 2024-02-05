Спрос на льготную ипотеку в столичных регионах резко упал

Ужесточение условий по льготной ипотеке стало сказываться на спросе. По подсчетам РБК, в январе резко сократился спрос на нее в Москве и Санкт-Петрбурге: количество заявок на льготную ипотеку упало на 36,2% и 28,9% соответственно. Также в лидерах падения Краснодарский край (снижение на 16,6% за месяц).

Однако общее число заявок на льготную ипотеку в России выросло на 7% год к году. Таким образом, на ряд регионов с высокой ценой квадратного метра, меры по охлаждению ипотечного рынка оказали более сильное воздействие.

В декабре 2023 года правительство приняло решение о повышении первоначального взноса по льготной ипотеке, которая выдается по ставке 8% годовых на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства. Кроме того, был сокращен максимальный возможный размер кредита для Москвы, Санкт-Петербурга и этих областей вдвое, до 6 млн рублей, а размер первоначального взноса для всех регионов увеличился с 20% до 30%.

Москва и Петербург — регионы с самой высокой стоимостью жилья: 342,9 и 213,4 тысяч рублей за кв. м соответственно по итогам третьего квартала 2023 года на первичном рынке, свидетельствуют данные Росстата. Краснодарский край на третьем месте — там цена метра достигает 131,2 тысяч рублей.