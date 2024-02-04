Правительство РФ не планирует передавать объекты ЖКХ в госсобственность

Правительство России не намерено передавать объекты жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) полностью в государственную собственность. Об этом журналистам сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, передает ТАСС.

Заместитель главы кабмина отметил, что сейчас на объектах ЖКХ существует определенный штат сотрудников. При этом передача соответствующих предприятий и компаний под контроль муниципалитетов необязательно поможет улучшить ситуацию в данной сфере, подчеркнул он.

«Сказать, что, давайте, все перераспределим на уровень муниципального, регионального или федерального — нет, такого не будет», — сказал Хуснуллин в кулуарах Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ.

Он добавил, что в некоторых ситуациях к урегулированию проблем на объектах ЖКХ привлекаются сотрудники прокуратуры. Но такое происходит, только если возникает необходимость в «неординарных мерах».

В то же время вице-премьер обратил внимание, что описанные случаи — не единственная причина накопления проблем в отрасли ЖКХ. Еще к ним относятся обветшание коммунальных сетей и «перекосы» в тарифах, пояснил заместитель главы правительства.