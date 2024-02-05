Путин поручил распространить дальневосточную ипотеку на участников СВО

Президент России Владимир Путин поручил распространить дальневосточную и арктическую ипотеку на участников СВО и членов семей погибших без условий, предусмотренных программой. Соответствующая информация размещена на сайте Кремля.

Поручение было дано по итогам рабочей поездки в Архангельскую область. Уточняется, что программу распространят на участников СВО без ограничений по возрасту и семейному положению.

Соответствующие изменения надлежит внести до 1 марта 2024 года. Ответственными за выполнение поручения назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.