Хуснуллин сообщил о планах продлить программу "Семейная ипотека"

"У нас есть задача определиться с ипотекой - как она будет дальше работать. Мы точно видим, что будет семейная ипотека. Мы будем поддерживать ипотеку в регионах - на Дальнем Востоке, в новых регионах РФ", - сказал вице-премьер на пленарном заседании.