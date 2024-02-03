Миллиардер из Вологды купил еще один особняк в Лондоне

Сооснователь игрового гиганта Playrix, миллиардер и выходец из Вологды Игорь Бухман прошлым летом приобрел еще один особняк в Лондоне стоимостью около $30,6 млн. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники и правительственные документы.

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В публикации отмечается, что дом находится в районе Кенсингтон неподалеку от особняка, приобретенный бизнесменом в 2019 году за $57 млн. Агентство утверждает, что в текущий момент Бухман занимается ремонтом обоих объектов.

До этого стало известно, что игровая студия Playrix объявила об уходе из России. Компания закроет все свои офисы в России и Белоруссии.

Отмечается, что сотрудников намерены релоцировать в другие страны, в том числе в Сербию. В статье указано, что руководители Playrix приняли такое решение из-за «нового витка эскалации».