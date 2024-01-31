Рынку ипотеки в России предрекли невозможность оправиться от ударов

С 1 марта 2024 года Банк России повысит надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН). Опрошенные KP.RU эксперты полагают, что для застройщиков подобное регулирование может стать серьезным ударом и привести к значительному падению продаж.

По словам экономиста Василия Колташова, «разгул макропруденциального регулирования

» в России не имеет аналогов в мире. Он считает, что подобное регулирование должно вводиться «на этапе перегрева экономики», а не сейчас, когда страна «последовательно восстанавливается от ковида и санкционных ударов».

В свою очередь эксперт Института нового общества Андрей Коряковцев заметил, что в реальной жизни ипотека даже с высокими ПДН демонстрирует высокие показатели качества.

«Можно сколько угодно говорить о высоких рисках, но банки-то видят, что дефолтов нет — поэтому хотят кредитовать и таких заемщиков», — указал он.

Депутат Госдумы Артем Кирьянов подчеркнул, что пытаясь минимизировать недоказанные риски, важно не закрыть доступ к покупке квартиры тем, кто больше всего в этом нуждается.

«Минимальный уровень предельно допустимой долговой нагрузки в ипотеке имеют самые богатые заемщики, а заемщики победнее, особенно в регионах, имеют более высокий ПДН», — сказал парламентарий, добавив, что это также верно для ипотеки с господдержкой.

Он указал, что если всю поддержку получат богатые, подобную бюджетную политику можно считать плохой.