$89.29-0.3296.79-0.19
Почта

Россиянам начали отказывать в оформлении льготной ипотеки на «первичку»

В компании «Этажи» сообщили, что россияне в текущем месяце начали чаще получать отказ в оформлении в банках льготной ипотеки на покупку жилья на первичном рынке, передают «Известия».

Российские банки стали реже одобрять льготную ипотеку на «первичку»
© РИА Новости

По словам заместителя руководителя ипотечного департамента «Этажей» Татьяны Решетниковой, фактически одобрение получает лишь каждая вторая заявка на покупку новостроек по льготным ипотечным программам.

Изменение динамики наблюдается в связи с корректировкой условий выдачи льготных кредитов в 2023 году, пояснила собеседница. Осенью в стране было принято решение об ужесточении требований к минимальному размеру первоначального взноса — его увеличили до 20%.

Также специалист отметила, что кредитные организации теперь относятся более избирательно к выбору заемщиков. От них требуется более высокий размер дохода для оформления кредита, подчеркнула она.

Ранее глава департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов в ходе пресс-конференции прокомментировал заявления банков об убыточности льготной ипотеки. Он указал на наличие «элемента лукавства» в расчетах кредитных организаций.

Недвижимость
Татьяна Решетникова
Александр Данилов
Департамент банковского регулирования и аналитики
Банк России
Главное о финансах
Больше новостей
Рамблер: главные новости