Российские банки стали реже одобрять льготную ипотеку на «первичку»

В компании «Этажи» сообщили, что россияне в текущем месяце начали чаще получать отказ в оформлении в банках льготной ипотеки на покупку жилья на первичном рынке, передают «Известия».

По словам заместителя руководителя ипотечного департамента «Этажей» Татьяны Решетниковой, фактически одобрение получает лишь каждая вторая заявка на покупку новостроек по льготным ипотечным программам.

Изменение динамики наблюдается в связи с корректировкой условий выдачи льготных кредитов в 2023 году, пояснила собеседница. Осенью в стране было принято решение об ужесточении требований к минимальному размеру первоначального взноса — его увеличили до 20%.

Также специалист отметила, что кредитные организации теперь относятся более избирательно к выбору заемщиков. От них требуется более высокий размер дохода для оформления кредита, подчеркнула она.