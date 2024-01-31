Юрист дал совет по оформлению незарегистрированных дачи и гаража

Для оформления незарегистрированных дачи или гаража необходимо собрать документы, подтверждающие право собственности на объекты, рассказал NEWS.ru юрист Дмитрий Желнин. Эксперт отметил, что после сбора бумаг следует обратиться в Росреестр для регистрации права собственности. Также он напомнил о «дачной амнистии» и «гаражной амнистии».

«Для оформления прав на незарегистрированные гараж или дачу следует начать с подготовки технических документов объекта и документов, подтверждающих ваше право на земельный участок. Затем необходимо обратиться в Росреестр для регистрации права собственности. Возможно, потребуется получение разрешения на строительство или ввод объекта в эксплуатацию, если это не было сделано ранее», — добавил Желнин.

Он подчеркнул, что в дополнение к общим рекомендациям «следует упомянуть о „дачной амнистии“ и „гаражной амнистии“, которые упрощают процесс оформления прав на данные объекты». По его словам, в первом случае процедура позволяет упростить процесс регистрации прав на жилые дома, хозяйственные постройки и гаражи на садовых участках без получения разрешения на строительство.

«"Гаражная амнистия" аналогичным образом упрощает процедуру регистрации прав на гаражи и машино-места. В рамках амнистии достаточно предоставить в Росреестр заявление и технический паспорт объекта, подготовленный кадастровым инженером. «Амнистия» значительно сокращает количество требуемых документов и упрощает процедуру, делая ее доступной для широкого круга собственников», — подытожил Желнин.