Россияне рассказали, сколько готовы тратить на жилье

Средний бюджет, который россияне готовы потратить на приобретение квартиры, составляет 3,23 млн руб. Это немного больше, чем год назад, показало новое исследование Финансового университета при правительстве РФ. В 4-м квартале 2022-го эта сумма составляла 3,12 млн руб.

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Самые большие суммы на приобретение квартиры готовы потратить жители Архангельска, Владикавказа, Мурманска, Владивостока, Ставрополя, Махачкалы, Саранска, Челябинска, Новороссийска, Сочи, Москвы, Санкт-Петербурга с областью и Севастополя. Так, жители Архангельска готовы направить на приобретение жилья 5,5 млн руб., во Владивостоке - 4,3 млн руб., в Новороссийске - 3,9 млн руб., а в Севастополе - 4,2 млн руб.

Получается, что среднее число комнат, которые россияне хотели бы иметь в приобретаемой квартире, сегодня составляет 1,57. Это практически точно соответствует желаемому среднему числу комнат по состоянию на 4-й квартал 2022 года. Однако несколько меньше пикового показателя в 1,63 комнаты, зафиксированного летом 2021 года.

Россияне не претендуют на хоромы, им достаточно одно- или двухкомнатной квартиры, но своей

Таким образом, россияне не претендуют на хоромы, им достаточно одно- или двухкомнатной квартиры, но своей, подчеркивает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

Он уточняет, что на средний бюджет, запланированный для покупки квартиры, жители различных российских городов могут купить жилье разной площади. Так, жители Архангельска на 5,5 миллионов рублей могут купить квартиру в 51 квадратный метр, Астрахани на 2,7 миллиона -39 квадратов, Ярославля на 2,5 миллиона- 25 квадратных метров, Уфы на 3,6 миллиона - 31 квадратный метр, Казани на 3,4 млн- 21 квадрат, жители Мурманска на 4,3 млн способны приобрести 49 квадратных метров жилья.

"Сегодня 53% потенциальных покупателей недвижимости хотели бы привлечь ипотечный кредит для приобретения жилья. Эта доля мало изменилась по сравнению с показателями 4-го квартала 2022 года. Средний размер будущей ипотеки составляет сегодня 4,3 млн руб. В конце 2022 года его размер был равен 3,9 млн руб.", - рассказал "РГ" эксперт.

Исследование выявило ряд городов, где риски просрочки ипотечных кредитов за последний год значительно выросли. Среди них Улан-Удэ, Кемерово, Рязань, Белгород, Иркутск и ряд других городов.

"В каждом случае надо разбираться отдельно. Однако очевидно, что риски неплатежеспособности ипотечных заемщиков могут объясняться несколькими причинами: не самые высокие доходы, неумение планировать свои доходы и расходы, недостаток предложения, следствием чего могут стать высокие цены на недвижимость, а также ряд других обстоятельств. В любом случае и Центробанк, и банки, предлагающие гражданам ипотечные кредиты, должны внимательно отслеживать риски неплатежеспособности, чтобы не пострадали ни они сами, ни их потребители", - отмечает Алексей Зубец.

Эксперт подчеркивает, что по состоянию на 4-й квартал 2023-го и январь нынешнего года 8,3% семей, проживающих в городах с населением более 250 тыс. человек, рассчитывают приобрести квартиру в течение ближайших 3-5 лет.

При этом самый высокий спрос на недвижимость отмечен в Мурманске, Пензе, Саратове, Брянске, Воронеже, Тольятти, Архангельске, Сургуте, Орле, а также в Екатеринбурге.

В 4-м квартале 2023-го и январе нынешнего года число потенциальных покупателей недвижимости сократилось на 7,8% по сравнению с 4-м кварталом 2022 года. Во-первых, здесь сказывается насыщение рынка, во-вторых - высокие цены на недвижимость и в-третьих - подорожание ипотеки на вторичное жилье из-за роста ключевой ставки Центробанка.

Окраина или "вторичка"

В российских городах купить жилье за три с четвертью миллиона можно чаще всего на вторичном рынке либо на окраине. В Урюпинске за эти деньги найдутся двух- и даже трехкомнатные квартиры, но все на "вторичке".

"Нового жилья у нас почти нет", - рассказал риелтор Максим Степанов.

А на севере Батайска (город-спутник Ростова-на-Дону) покупают жилье многие ростовчане. Из здешних новостроек быстрее добираться до центра донской столицы, а стоимость жилья ниже. По словам риелтора Алексея Олейникова, за 3,25 миллиона рублей можно приобрести однокомнатную квартиру площадью до 50 квадратных метров.

В центре Тулы за эту сумму купить жилье практически невозможно. По словам директора агентства недвижимости "Купи дом" Дмитрия Яковлева, в 3 миллиона укладывается однокомнатная квартира в "хрущевке" в так называемых неперспективных районах. Можно приобрести еще студию на окраине от застройщика и ждать ее полгода-год.