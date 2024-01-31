В Москве продается квартира рядом с домом Маргариты Булгакова

В Москве рядом с домом Маргариты из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» выставили на продажу квартиру стоимостью 250 миллионов рублей. Об этом говорится в материале «Авито Недвижимости», который есть в распоряжении «Ленты.ру».

Некоторые исследователи романа считают, что квартира Маргариты была расположена на Спиридоновке, 17. В настоящее время в здании находится Дом приемов МИД. Рядом с этим домом, в доме 18, предлагается квартира за 250 миллионов рублей.

Согласно другому мнению, Маргарита жила в особняке Кекушевой на Остоженке. На этой улице можно приобрести двухкомнатную квартиру с видом на храм Христа Спасителя за 75 миллионов рублей.

Самое известное место из произведения — Патриаршие пруды. В ЖК премиум-класса «Булгаков» в Большом Козихинском переулке продается трехкомнатная квартира за 190 миллионов рублей. На Большой Садовой улице, дом 10, располагались «нехорошая квартира», а также Московский мюзик-холл, ставший прототипом для театра Варьете (дом 18). Неподалеку от этих объектов продаются апартаменты разной стоимости в ЖК «Сады Пекина» — от 100 до 36,9 миллиона рублей.

В Мансуровском переулке, где жил Мастер, частично сохранилась историческая застройка, в том числе дом Мастера с полуподвальным помещением. По соседству можно купить трехкомнатную квартиру за 65 миллионов рублей. В помещении незаконченный ремонт, напоминающий о европейской средневековой литературе.