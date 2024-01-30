Набиуллина спрогнозировала остановку роста цен на жилье в России

При этом она добавила, что цены упадут, в первую очередь, именно на жилье в центральной части страны. В регионах ситуация будет различаться, заявила глава Банка России.

В ноябре прошлого года Набиуллина отмечала, что за последние три года в цены на жилье в России выросли на 90% за три года. Специалисты, занимающиеся вопросом недвижимости, отмечали в разговоре с URA.RU, что в начале года также ожидается рост цен до 7% на новостройки.