$89.61+0.0996.98-0.12
Почта

Набиуллина спрогнозировала остановку роста цен на жилье в России

Центробанк ожидает снижение роста цен на жилье в центральной части России. Об этом рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Набиуллина спрогнозировала остановку роста цен на жилье в России
© ТАСС

«Центробанк ждет существенного торможения роста цен на жилье в целом по России», — подчеркнула Эльвира Набиуллина в интервью РИА Новости.

При этом она добавила, что цены упадут, в первую очередь, именно на жилье в центральной части страны. В регионах ситуация будет различаться, заявила глава Банка России.

В ноябре прошлого года Набиуллина отмечала, что за последние три года в цены на жилье в России выросли на 90% за три года. Специалисты, занимающиеся вопросом недвижимости, отмечали в разговоре с URA.RU, что в начале года также ожидается рост цен до 7% на новостройки.

Названа стоимость самой дешевой квартиры в Москве

Недвижимость
Эльвира Набиуллина
Банк России
3