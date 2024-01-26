За 2023 год в России построили больше 110 млн «квадратов» жилья

В январе-декабре 2023 года в России было построено 110 438 500 квадратных метров жилья. Соответствующие данные опубликованы 26 января на сайте Росстата.

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Отмечается, что только за декабрь в оборот ввели более 17 миллионов квадратных метров жилых помещений.

Согласно статистике, наибольший объем жилья был построен в Центральном федеральному округе (около 33 миллионов «квадратов»), из которых около 12,5 миллиона квадратных метров были возведены в Подмосковье, а 7,3 миллиона — в Москве.

Наименьшие показатели по строительству жилья за прошлый год были продемонстрированы в Дальневосточном федеральном округе — около 4,5 миллиона квадратных метров, из которых на Приморский край приходится 1,2 миллиона.