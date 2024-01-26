За 2023 год в России построили больше 110 млн «квадратов» жилья
В январе-декабре 2023 года в России было построено 110 438 500 квадратных метров жилья. Соответствующие данные опубликованы 26 января на сайте Росстата.
Отмечается, что только за декабрь в оборот ввели более 17 миллионов квадратных метров жилых помещений.
Согласно статистике, наибольший объем жилья был построен в Центральном федеральному округе (около 33 миллионов «квадратов»), из которых около 12,5 миллиона квадратных метров были возведены в Подмосковье, а 7,3 миллиона — в Москве.
Наименьшие показатели по строительству жилья за прошлый год были продемонстрированы в Дальневосточном федеральном округе — около 4,5 миллиона квадратных метров, из которых на Приморский край приходится 1,2 миллиона.
Наименьший объем жилого фонда был построен в Чукотском автономном округе (6,2 тысячи «квадратов»), Магаданской области (12 тысяч) и Ненецком автономном округе (21,7 тысячи).