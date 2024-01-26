В России появился тренд на наличные при покупке жилья

На рынке недвижимости в январе произошли некоторые изменения, связанные с приобретением россиянами жилья. Сейчас граждане чаще либо отказываются от покупки, либо берут жилье за наличные, заявила «Аргументам и фактам» риелтор-практик Наталья Перескокова.

По ее словам, такая тенденция прослеживается на фоне подорожания ипотеки. К ней прибегают чаще для доплаты, указала специалист. Так, граждане в настоящее время оформляют ипотечные кредиты небольшими суммами, добавила она.

Эксперт указала на сокращение числа запросов в январе на покупку «вторички» и новостроек.

«В основном идут покупатели с наличкой, а также с альтернативными сделками – то есть кто-то что-то продает, а потом на эти деньги покупает новый объект», – подчеркнула Перескокова.

По итогу, как уточнила она, «выходит та же наличка». Кроме того, специалист сообщила о сохранении спроса на ипотеку с господдержкой и займы под индивидуальное жилищное строительство.