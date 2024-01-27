Названы банки, которые перестали выдавать IT-ипотеку

Ряд банковских организаций в России перестал принимать заявки на оформление льготной IT-ипотеки, сообщает ТАСС со ссылкой на данные экспертов. Речь идет о банках ПСБ Банк, МТС Банк, РНКБ и Банк Санкт-Петербурга.

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Мы наблюдаем высокий спрос на программу «IT-ипотеки» со ставкой до 5%. <...> К настоящему времени на фоне высокого спроса у некоторых крупных банков действительно заканчиваются лимиты на выдачу кредитов в рамках госпрограммы, — отмечают эксперты.

Кроме того, Сбер и ВТБ снизили объемы выдачи по соответствующей программе. Некоторые эксперты считают, что пауза в приеме заявок носит технический характер и продлится до момента перераспределения или увеличения лимитов. Вместе с тем приводится мнение, согласно которому ситуация связана с убыточностью программы для кредитных организаций.

При этом уточняется, что с начала действия IT-ипотеки по программе было выдано более 48 тысяч кредитов на общую сумму в 420 млрд рублей. В ней задействованы 44 банка-участника, в случае отказа одного из них по причине израсходования лимита можно обратиться к другому кредитору.