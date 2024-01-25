Путин: cтавка 6% для семейной ипотеки сохраняется, несмотря на решения ЦБ

Президент России Владимир Путин на встрече со студентами Балтийского федерального университета в Калининграде подчеркнул, что низкая ставка по семейной ипотеке сохраняется, несмотря на повышение ключевой ставки Центробанка. Российская газета

По его словам, траты для субсидирования льготной ипотеки возросли в два раза, о чем ему доложил глава Минфина РФ Антон Силуанов. "Рост ключевой ставки значит, что государство должно будет больше давать денег, поскольку растет ставка коммерческих банков из-за этого", – подчеркнул президент РФ. Москва24