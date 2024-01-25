Руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков заявил, что аренда однокомнатных квартир в Москве может подорожать на 15%.

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Как отметил собеседник РИА Недвижимость, причинами удорожания аренды будут возвращение релокантов в Россию и подорожание ипотеки, а также в целом спрос на аренду жилья в Москве.

«В 2023 году в Россию вернулась значительная часть релокантов, из-за чего увеличилось число потенциальных арендаторов и уменьшилось предложение квартир, которые они сдавали, пока были за границей», — отметил Жуков.

Вместе с этим он добавил, что из-за повышения ключевой ставки Центробанком сильно увеличился ежемесячный ипотечный платёж при покупке квартиры на вторичном рынке и «произошёл очередной рост цен на квартиры в новостройках».

В итоге количество недвижимости под сдачу к концу прошлого года в столице уменьшилось в два раза.

«К концу года можно ожидать рост средней цены аренды до 15% в наиболее востребованных сегментах», — отметил он, подразумевая однокомнатные квартиры.