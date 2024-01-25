Для собственников аварийных квартир упростят получение жилья

У собственников аварийного жилья появится возможность получить квартиры вне очереди. Соответствующий закон был принят Государственной Думой, передает «Российская газета».

Издание напоминает о том, что ранее такое право было лишь у жильцов по соцнайму.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, благодаря принятию мер несправедливость в отношении людей, чье единственное жилье признано аварийным, будет устранена.

Он отметил, что решение уравнять в праве на внеочередное получение квартиры по договору соцнайма собственников и нанимателей, если их единственное жилье не подлежит ремонту или реконструкции, позволит поддержать семьи с невысоким доходом, которые оказались в сложной жизненной ситуации.