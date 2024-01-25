Эксперты рынка недвижимости рассказали, что сейчас выгодно сдавать в аренду

В настоящее время наблюдается изменение спроса на инвестиционную недвижимость. Эксперты в беседе с изданием Life рассказали, что стало выгоднее всего сдавать в аренду.

Основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев обратил внимание на увеличение в России спроса на аренду студий и небольших однокомнатных квартир. В 2023 году арендный рынок жилья показал снижение в связи с покрытием населением привлекательных ипотечных программ, отметил эксперт. При этом сейчас фиксируется другая ситуация на рынке. Специалист указал на сокращение бума на ипотеки. По его словам, интерес к арендному жилью снова возвращается.

Астафьев обратил внимание на то, что в текущий период большой интерес вызывают именно студии, поскольку арендная плата по ним ниже.

«В связи с этим сейчас актуально инвестировать именно в это компактное жилье. Даже если у вас нет полной суммы, но проходите по льготной ипотечной программе, актуально будет купить жилье и сдать его на долгосрочной основе», — отметил собеседник.

По словам директора по продажам девелопера Sense Натальи Шичаниной, инвестировать сейчас стоит в небольшие лоты. Речь идет о студиях и однокомнатных вариантах, пояснила эксперт.