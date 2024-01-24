Когда в 2024 году можно выгодно купить дачу

Купить выгодно загородную недвижимость легче зимой, поскольку в это время года цены на нее традиционно снижаются, отмечают эксперты.

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Это связано с тем, что зимой спрос на дома и участки резко сокращается, поэтому собственники, которые хотят скорее решить свои финансовые вопросы, готовы предложить дисконт или публикуют объявление о продаже с уже заниженной ценной, рассказала "РГ" представитель компании "НДВ Супермаркет Недвижимости" Елена Мищенко.

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"В зависимости от района и класса дома купить загородную недвижимость зимой в среднем можно на 30% выгодней", - уточнила она.

Однако эксперт обратила внимание, что приобретая дом или участок в снежную погоду, покупатель должен помнить, что в этот сезон гораздо сложнее провести проверку, легче пропустить важные недостатки лота и, возможно, в дальнейшем больше денег потратить на ремонт и устранение нюансов участка.

К концу весны спрос на загородные дома начнет расти, говорит эксперт по недвижимости Виталий Малинин. С ним соглашается руководитель отдела продаж в строительной компании "ЮКО" Дмитрий Панин. Он подчеркнул, что в ближайшие месяцы ожидается снижения спроса на загородную недвижимость как на первичном, так и на вторичном рынках. По его словам, на первичном рынке на снижение спроса повлияет уменьшение объема средств по программе ипотеки с господдержкой с 12 до 6 млн рублей, а также - увеличение первоначального взноса по ипотеке до 30%, а где-то даже до 50%.

"При этом количество предложений останется на высоком уровне, застройщики будут продолжать работать", - говорит он.

Ээксперт не исключает, что в этом году государство разработает новые меры поддержки рынка ИЖС, что приведет к увеличению как спроса, так и объема построенного нового жилья.

В целом, эксперты сходятся во мнении, что в этом году спрос на загородную недвижимость будет расти. По прогнозам "НДВ Супермаркет Недвижимости" он может увеличиться на 7-10%.