Путин ответил на вопрос о продлении программы льготной семейной ипотеки

Говоря о возможности расширения льготной ипотеки на вторичное жилье глава государства отметил, что "вопрос не в деньгах", а в прозрачности операции. "Одно дело, когда вы покупаете новое жилье, и там все понятно. Вот семья, вот ипотека, вот жилье", - пояснил он. Однако глава государства обратил внимание на то, что над этим предложением "надо подумать". ТАСС