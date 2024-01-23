Россиянам назвали лучшее время для продажи квартиры

«Продавайте и покупайте, если нужно срочно. Если не срочно, то сейчас есть два варианта: подождать с продажей до августа-сентября или продавать без торга и искать себе вариант с хорошим торгом. Но, опять же, многие продавцы хорошей недвижимости просто сняли объекты с продажи до лучших времен», — посоветовал Червяков.