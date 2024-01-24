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Минфин считает, что льготную семейную ипотеку необходимо трансформировать

Программу льготной семейной ипотеки необходимо трансформировать, ее параметры, как и параметры других льготных ипотечных программ сейчас обсуждаются. Об этом заявил журналистам заместитель министра финансов России Иван Чебесков.

Минфин выступил за трансформацию льготной семейной ипотеки
© РИА Новости

"Конечно, поручение президента было продлить семейную ипотеку. Она несомненно будет продлена, но мы должны исходить из того, что льготные программы должны быть эффективной мерой поддержки. Данные, которые у нас есть сейчас, показывают, что льготные программы эффективной мерой поддержки не являются. Их нужно трансформировать. В том числе и семейную ипотеку, чтоб при ее продлении она помогала именно семьям - тем, на кого она нацелена. Мы сейчас готовим комплексные предложения по всем программам", - сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин высказался за продление льготной семейной ипотеки, выдаваемой под 6%.

В России действуют несколько федеральных ипотечных госпрограмм: льготная ипотека на новостройки под 8%, семейная ипотека под 6%, ипотека для IT-специалистов под 5%, сельская ипотека под 3%, дальневосточная ипотека под 2%, льготная ипотека для жителей новых регионов под 2%. Кроме того, в некоторых субъектах РФ действуют региональные программы улучшения жилищных условий. Срок действия программ льготной ипотеки и семейной ипотеки завершается 1 июля 2024 года.

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