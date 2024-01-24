Минфин выступил за трансформацию льготной семейной ипотеки

"Конечно, поручение президента было продлить семейную ипотеку. Она несомненно будет продлена, но мы должны исходить из того, что льготные программы должны быть эффективной мерой поддержки. Данные, которые у нас есть сейчас, показывают, что льготные программы эффективной мерой поддержки не являются. Их нужно трансформировать. В том числе и семейную ипотеку, чтоб при ее продлении она помогала именно семьям - тем, на кого она нацелена. Мы сейчас готовим комплексные предложения по всем программам", - сказал он.