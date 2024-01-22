Эксперт назвал приватизацию квартир в России главной ошибкой 90-х

Массовая приватизация оказалась главной ошибкой 1990-х годов. Таким мнением в разговоре с aif.ru поделился эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) Андрей Широков.

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Он считает, что приватизация породила класс «нищих собственников», неспособных платить за содержание жилья суммы, необходимые для поддержания его в нормальном состоянии.

Широков считает, что платежи за содержание общедомового имущества должны быть минимум в четыре раза выше действующих. Так, платеж в среднем в 25 рублей за квадратный метр в месяц он предлагает увеличить до 100 рублей.

При нынешнем развитии экономики России 60 процентов ее населения должны снимать жилье, уверен эксперт по ЖКХ.

Ипотека, по мнению Широкова — это еще один инструмент, «загоняющий» население в частную собственность. Решить проблему переизбытка такой собственности он предлагает, деприватизировав часть квартир за счет экономических стимулов. Из этой недвижимости можно создать сегмент арендного субсидированного жилья. Такое жилье будет востребовано в первую очередь малоимущими, предположил эксперт.