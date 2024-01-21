Назван срок снижения цен на жилье

Квартиры на вторичном рынке могут подешеветь через несколько месяцев на фоне низкого спроса. Срок снижения цен на жилье назвали аналитики «Коммерсанта».

По данным ЦИАН, в январе средняя цена квадратного метра «вторички» в крупных городах России выросла на один процент по сравнению с декабрем 2023 года, составив 141 тысячу рублей. Наиболее заметный рост зафиксировали в Краснодаре (плюс 2 процента) и Нижнем Новгороде (плюс 3,2 процента). В Санкт-Петербурге стоимость жилья увеличилась на 0,4 процента, а в Москве — на 0,1 процента, до 279,3 тысячи рублей.

Подорожание объектов охладило интерес покупателей к готовому жилью. В «Авито Недвижимости» заявили, что спрос на «вторичку» снизился на 35 процентов из-за подорожавшей ипотеки и ключевой ставки ЦБ, которая остается высокой. Эксперты считают, что это может привести к снижению стоимости «вторички» к весне. Сейчас продавцы еще не готовы уступать покупателям, однако по мере адаптации к новым условиям уровень торга будет расти.