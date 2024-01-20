Хуснуллин призвал привлечь деньги россиян в строительство жилья

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о необходимости подумать над способом привлечения свободных средств россиян в строительство жилья.

Как сообщает РИА Новости Недвижимость, об этом он сказал во время своего выступления на Дне строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

По его словам, уже в настоящий момент россияне являются самым крупным инвестором в новостройки, они вложили в эту сферу 10 трлн рублей.

«Нам нужно подумать, что сделать, чтобы увеличить объём инвестиций, потому что у нас десятки триллионов свободных средств есть у населения на руках», — заявил Хуснуллин.