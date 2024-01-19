Наследникам дачных участков напомнили о взносах

К моменту приватизации дачного участка необходимо выплатить все задолженности по взносам в садовое некоммерческое объединение (СНТ). Об этом наследникам дачных участков в разговоре с «Российской газетой» заявил адвокат Виталий Ревзин.

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Адвокат напомнил, что взносы выплачиваются за конкретный дачный участок вне зависимости от того, кто им пользуется в данное время.

Если наследник собирается приватизировать участок с целью продажи, он должен закрыть все задолженности по взносам. Однако в этом правиле есть исключение. По словам адвоката, это ситуация, когда другой россиянин соглашается, чтобы на него переоформили неприватизированный участок. После этого он сам гасит задолженность, проводит приватизацию и продает участок либо пользуется им.

Однако, как указал адвокат, такие случаи редки. Специалист посоветовал своевременно уплачивать членские взносы в дачное товарищество и не идти на конфликт с его администрацией.