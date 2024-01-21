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Банки в 2023 году выдали 118 тыс. ипотек на частные дома

По итогам 2023 года 10 крупнейших российских банков выдали на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) более 118 тыс. кредитов на общую сумму 537 млрд рублей. Это в 4 раза больше, чем годом ранее. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на заявление замгендиректора Дом.РФ Алексея Ниденса на выставке-форуме «Россия».

Выдача ипотеки на ИЖС выросла в 4 раза за год
© РИА Новости

По словам Ниденса, рост связан с распространением льготных ипотечных программ на сегмент частного домостроения. В 2023 году каждый 20-й выданный ипотечный кредит пришелся на ИЖС, тогда как год назад этот показатель составлял 1 к 50.

Для дальнейшего развития рынка частного жилья Дом.РФ планирует создать единую программу поддержки ИЖС. Особое внимание будет уделено защите средств граждан и продвижению цивилизованных форм домостроения, в том числе с применением эскроу-счетов, отметил Ниденс.

В 2023 году в России построили 59 млн кв. м частного жилья. Больше всего в Московской области – 7,7 млн кв. м. Также в лидерах Краснодарский край и Ленинградская область. Власти регионов вводят меры по упорядочиванию застройки ИЖС и созданию необходимой инфраструктуры.

Эксперты отмечают временное затишье на рынке из-за ограничений по льготным программам. Но в целом цены на ИЖС в 2023 году выросли на 17-20%. Их дальнейшая динамика будет зависеть от реализации господдержки отрасли.

Недвижимость
Алексей Ниденс
Марат Хуснуллин
ДОМ.РФ
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