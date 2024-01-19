Продажи жилья в новостройках Москвы за 2023-й год выросли на 35% по сравнению с предыдущим периодом - до рекордных 115,6 тысячи договоров долевого участия (ДДУ). Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра .

"Первичный рынок столичной недвижимости продемонстрировал в 2023 году внушительные результаты, став самым продуктивным по числу сделок за всю 15-летнюю историю ведения статистики", - говорится в сообщении (цитата по РИА Новости ).

Отмечается, что с учетом нежилой недвижимости управлением было зарегистрировано более 166 тыс. сделок - на 36% больше результата предыдущего года.

Ранее сообщалось, что спрос на новые квартиры в IV квартале 2023 года в крупных городах вырос на 19% по сравнению с предыдущим кварталом. По данным "Авито Недвижимости", в ряде городов эта цифра оказалась еще больше. Так, в Красноярске интерес к приобретению жилья увеличился вдвое, в Рязани - на 69%, в Краснодаре - на 42%, спрос в Москве повысился на 37%.