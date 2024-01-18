Росреестр зафиксировал рекордное число ипотечных сделок в Москве
Столичное Управление Росреестра зарегистрировало в 2023 году рекордные за 15 лет 136,2 тысячи договоров ипотечного жилищного кредитования, сообщила пресс-служба ведомства.
Отмечается, что этот показатель превышает показатели 2022 года на 26%. За декабрь Управление Росреестра Москвы зарегистрировало почти 9,7 тысячи ипотечных договоров.
Ранее гендиректор госкомпании «Дом.РФ» Виталий Мутко сообщил, что Сбербанк, ВТБ и Альфа-банк могут лишить ипотечных госсубсидий, передает «Радиоточка НСН».