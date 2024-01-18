РФ выделит средства на поиск за рубежом имущества СССР и Российской империи

Россия выделит средства на поиск, оформление и юридическую защиту своей зарубежной недвижимости, в том числе времен СССР и Российской империи. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Субсидия на эти цели будет выделена Предприятию по управлению собственностью за рубежом, входящему в Управление делами президента России. Средства выделяются на покрытие затрат, связанных с "осуществлением поиска недвижимого имущества РФ, бывшей Российской империи, бывшего СССР, надлежащим оформлением прав <…> и юридической защитой этого имущества".