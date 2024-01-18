Россиянам рассказали о рискованных для покупки квартирах

Частая перепродажа квартиры должна насторожить покупателя. О моментах, вызывающих подозрения при покупке жилья, в беседе с телеканалом Константин Апрелев.

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Если жилплощадь не раз переходит из рук в руки в течение двух-трех лет, то выходить на сделку довольно рискованно, считает эксперт. Опасения вызывает неготовность хозяина квартиры лично встретиться с покупателем. Также риелтор советует скептически отнестись к сделкам по доверенности и лотам, выставленным на продажу по заниженной цене.

Такие уловки могут скрывать дефект в праве. Обнаружить подвох помогут наводящие вопросы: причина продажи квартиры, история района, в котором она располагается, интересные места неподалеку. Ответы домовладельца помогут выявить его скрытые мотивы, пояснил Апрелев. Снизить риски поможет хотя бы минимальная юридическая экспертиза, уверен он.