Эксперт объяснил, что делать с недвижимостью на фоне снижения цен на нее

Если необходимости приобретать жилье в срочном порядке нет, целесообразно перенести покупку на полгода вперед. Об этом заявил «Российской газете» эксперт рынка, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский. По его словам, есть шанс, что стоимость к тому моменту станет ниже.

Он рекомендует выбивать себе скидку при любом раскладе. Эксперт отметил, что покупатель может сбить до 10% цены. Он пояснил, что на рынке сейчас наблюдается минимальный реальный платежеспособный спрос. По большей части это касается «вторички» и новостроек класса «комфорт+» и выше, добавил специалист.

По словам Кричевского, осуществлять продажу недвижимости стоит именно сейчас, поскольку выше цены в ближайшие годы уже не будут. В частности, как уточнил собеседник, речь идет о «вторичке».

Также эксперт рассказал, какие кейсы будут актуальны с точки зрения инвестиций. По его словам, это флиппинг и скрупулезный подбор объекта.

Как отмечается в публикации, стоимость квартир в новостройках в Москве упала на 6 процентов.