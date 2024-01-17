Российские банки поддержали идею долгосрочной льготной ипотеки

Банки высказались за введение долгосрочной программы льготного кредитования
Банки РФ положительно оценивают идею запуска долгосрочной программы льготного кредитования на жилье. Об этом РИА Новости сообщили в кредитных организациях.
По данным «Ведомостей», «Дом.РФ» предлагает с середины года ввести единую систему льготной ипотеки. Она будет доступна определенным категориям граждан, например многодетным семьям, инвалидам, молодым семьям на Дальнем Востоке и в Арктике.
Если ключевая ставка ЦБ сохранится на уровне 10%, льготы могут распространить на всех граждан, как сейчас по ипотеке на новостройки под 8%.
В «Абсолют банке» поддержали инициативу, отметив, что она учитывает потребности рынка и позволит избежать его перегрева.
По словам аналитика Совкомбанка Анны Земляновой, важно разделение льготной программы на два режима. При низких ставках льготы будут для отдельных категорий, а при росте ключевой ставки выше 10% — для всех. Это положительно скажется на рынке и поможет стабильному развитию строительной отрасли, считает эксперт.
В «Зените» также поддержали идею дифференциации льготной ипотеки. Однако стимулирование отдельных регионов приведет к ограничению доступности программы, отметили там.
В ВТБ напомнили о своем предложении унифицировать региональные программы ипотеки и сфокусировать поддержку на социальных категориях.
До этого в России назвали временным ажиотаж на рынке новостроек.