Эксперт объяснил рекордные продажи вторичного жилья в Москве в 2023 году
Ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута в разговоре с Рамблером объяснил рекордные продажи вторичного жилья в Москве в 2023 году, а также дал советы россиянам, планирующим покупку недвижимости в 2024 году.
В Москве в 2023 году было заключено рекордное количество сделок на вторичном рынке жилья, передавал «Интерфакс» со ссылкой на данные Росреестра по столице. По данным ведомства, всего в прошлом году в городе было оформлено около 175 тысяч сделок по покупке вторичного жилья. Это в 1,3 раза больше, чем в 2022 году.
За счет роста ключевой ставки в 2023 году создавался определенный ажиотаж. И банковские клиенты, которым ранее были одобрены программы на «вторичку», за этот период времени, естественно, приняли решение выйти на сделки. Ведь после одобрения банка у человека есть три месяца, чтобы выйти на сделку. И заемщики, видя, что у нас меняются условия и ужесточаются требования, пытались «успеть запрыгнуть в последний вагон». За счет этого число сделок увеличилось. Плюс к этому с 2022 года продолжается история, когда на «вторичке» есть определенное количество объектов, продающихся ниже рынка. Сейчас эта тенденция сохраняется, она распространится и на 2024 год. По факту наличных денег у населения достаточно много, о чем свидетельствуют соответствующие исследования. Продающиеся ниже рынка объекты активно выкупали, за счет чего 2023год по «вторичке» в целом был неплохой. Но при этом ввиду роста ключевой ставки конец прошлого года не был столь удачен по «вторичке».Дмитрий РакутаИпотечный брокер, эксперт по недвижимости
Говоря о перспективах вторичного рынка жилья в 2024 году, эксперт выразил мнение, что он будет находиться в состоянии стагнации.
«Сделок будет крайне мало, а стоимость квадратного метра будет падать. Ведь у кого-то из продавцов объекты могут находиться в ипотеке, у кого-то из них могут быть финансовые сложности. То есть им нужно продавать, а найти покупателей на «вторичку» сейчас крайне сложно. В настоящее время не все готовы заходить в рыночную ипотеку под ставку от 17 процентов... Наверняка в 2024 году будет много срочных продаж, поскольку ряд продавцов меняет свою стратегию. Они либо приостановили продажу, ожидая лучших времен, либо просто сдают объекты в аренду. Сегмент аренды сейчас чувствует себя довольно неплохо на фоне дорогой ипотеки», — отметил Ракута.
Специалист подчеркнул, что «покупать недвижимость на падающем рынке достаточно выгодно».
«И пока уровень ключевой ставки высок – цены на «вторичку» будут падать. Поэтому если у покупателя есть средства на хороший первоначальный взнос по ипотеке (более 50 процентов от стоимости жилья), если нашелся хороший объект, который нравится покупателю и подходит ему по всем параметрам, если он действительно продается ниже рынка (такие объекты сейчас встречаются достаточно часто), то можно выгодно купить квартиру. Если же у вас есть собственные средства на покупку жилья в полном объеме, то это еще лучше: можно торговаться и скинуть цену еще сильнее. Оптимальный период для покупки – это первые два месяца года, а также два летних месяца – июль и август. В это время продажи на рынке проседают, чем можно воспользоваться. Что же касается льготных программ, то здесь необходим индивидуальный подход. Если вы рассматриваете покупку квартиры в новостройке в ипотеку, то здесь можно посоветовать совершить сделку до июля, поскольку в июле заканчивается действие льготной программы - ипотека под 8 процентов с государственной поддержкой. Скорее всего, это программу закроют, поэтому есть смысл определиться насчет покупки до июля», — заключил он.
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