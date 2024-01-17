Путин сообщил о новом историческом рекорде в России

«Что касается стройки, мы несколько раз возвращались к этому вопросу, по-моему, 110,1 миллиона квадратных метров ввод жилья у нас состоялся. Это, конечно, абсолютный рекорд, ничего подобного в истории России пока не было. Хочу строителей с этим поздравить. Это очень хороший показатель», — заявил глава государства.