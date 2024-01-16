Глава «Дом.РФ» Виталий Мутко в интервью телеканалу «Россия 24» спрогнозировал остановку роста цен на новостройки в России в 2024 году. RT на русском

По его словам, прогнозы необходимо строить на основании текущих экономических реалий. Кроме того, следует учитывать прекращение повсеместного действия льготной ипотеки и намерение правительства продлить семейную ипотеку. Вечерняя Москва

"Спрос несколько будет сокращен. Думаю, что на вторичном рынке цены <...> могут пойти вниз. А на первичном рынке цены стабилизируются, рост цен будет ограничен", - сказал он. ТАСС