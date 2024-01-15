В России вырос спрос на покупку квартир в складчину

В декабре-январе в четыре раза вырос интерес к покупкам квартиры в складчину. Таких покупателей интересует жилье и в новостройках, и на вторичном рынке. Об этом сообщают эксперты компании "БЕСТ-Новострой".

Покупки вскладчину совершаются, в основном, без привлечения ипотеки. Чаще всего покупатели хотят некоторое время сдавать жилье в наем сторонним арендаторам, а потом перепродать долю второму собственнику.

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Рост интереса к таким сделкам объясняется ужесточением ипотеки, ростом ставок, увеличением первого взноса по льготным программам, поясняет управляющий партнер bnMAP, основатель компании "БЕСТ-Новострой" Ирина Доброхотова.

"Теперь некоторым покупателям зачастую проще объединиться для покупки недвижимости, чем обслуживать дорогой ипотечный кредит. Заинтересованность в таких сделках характерна для периодов, когда иные механизмы недоступны, а цены слишком высокие для отдельно взятого покупателя", - говорит она.

Количество прошедших сделок по такому механизму пока невелико, отмечают в компании, но при отсутствии доступных ипотечных программ и росте цен есть шансы, что совместных покупок станет больше.

"Все же бывает сложно найти сразу двух или больше покупателей, которые полностью доверяют друг другу и имеют одинаковые планы по дальнейшему распоряжению объектом недвижимости. Чаще всего такие клиенты покупают квартиру в общую долевую собственность, и в редких случаях собственником становится один человек", - поясняет Доброхотова.