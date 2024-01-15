ЦБ указал на риски от комиссий банков при льготной ипотеке

Введение банками комиссий для застройщиков при выдаче ипотеки с господдержкой влечет за собой снижение прозрачности, ослабление конкуренции и повышение сегментированности рынков ипотечного кредитования и проектного финансирования. К такому выводу пришли в Банке России, передает «Интерфакс».

Регулятор отметил, что комиссии могут быть в конечном итоге переложены застройщиками в цены, что увеличит разрыв стоимости между первичным и вторичным рынком жилья. Такая ситуация несет риски для ипотечных заемщиков, подчеркнул ЦБ.

Он указал на планы проводить проверки корректности оценки банками справедливой стоимости ипотечных залогов. Важно, чтобы завышенная стоимость не приводила к системным рискам, подчеркнул Центробанк.

Он выступил за рассмотрение вопроса о расширении лимита на выдачу льготных ипотечных кредитов для тех банков, которые не вводят комиссии. Предложение было адресовано оператору программы АО «ДОМ.РФ».