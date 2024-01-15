ЦБ указал на риски от комиссий банков при льготной ипотеке

ЦБ увидел риски во взимании банками комиссии с застройщиков
Распространение льготной ипотеки только от застройщиков с комиссией несет риски для ипотечных заемщиков, заявили в Банке России (ЦБ).
Как говорится в сообщении пресс-службы ЦБ, выдача банками льготных кредитов на приобретение жилья только у выплачивающих комиссию застройщиков снижает прозрачность, ослабляет конкуренцию и повышает сегментированность рынков ипотечного кредитования и проектного финансирования, передает ТАСС.
«Комиссии могут быть в конечном итоге переложены застройщиками в цены, что увеличит разрыв цен между первичным и вторичным рынком жилья. Это несет риски для ипотечных заемщиков», – сообщил ЦБ.
Для стабилизации ситуации регулятор предложил ДОМ.РФ расширить лимит на выдачу льготных ипотечных кредитов для банков, не взимающих комиссию с застройщиков.
Ранее в Минстрое указали на сохранение ажиотажного спроса на жилье в России.