ЦБ указал на риски от комиссий банков при льготной ипотеке

Распространение льготной ипотеки только от застройщиков с комиссией несет риски для ипотечных заемщиков, заявили в Банке России (ЦБ).

Как говорится в сообщении пресс-службы ЦБ, выдача банками льготных кредитов на приобретение жилья только у выплачивающих комиссию застройщиков снижает прозрачность, ослабляет конкуренцию и повышает сегментированность рынков ипотечного кредитования и проектного финансирования, передает ТАСС.

«Комиссии могут быть в конечном итоге переложены застройщиками в цены, что увеличит разрыв цен между первичным и вторичным рынком жилья. Это несет риски для ипотечных заемщиков», – сообщил ЦБ.

Для стабилизации ситуации регулятор предложил ДОМ.РФ расширить лимит на выдачу льготных ипотечных кредитов для банков, не взимающих комиссию с застройщиков.