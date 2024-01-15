Как самостоятельно принять квартиру в новостройке

«Мастер выявил около 27 недочетов. Как сказал эксперт, эти нюансы чаще всего недоделаны в новостройках. В первый раз квартиру лучше принимать со строительным экспертом, заплатить условные 12 тысяч рублей, чем потом за свои деньги доделывать ремонт», – считает Илья М., который купил квартиру в ЖК «Никольский».